Ed Sheeran gastiert kommende Woche jeden Tag bei James Corden. Am Freitag bereitete er sich schon mal auf die Show vor - zu Cordens Leid...

Ed Sheeran (30) stellt James Cordens (42) Geduldsfaden auf die Probe! In der vergangenen Episode der "Late Late Show" gab es bereits einen kleinen Vorgeschmack auf die kommende Woche: Sheeran, der erst am Freitag seine neue Single "Bad Habits" veröffentlicht hat, wird ab Montag eine ganze Woche lang täglich in der Show des britischen Moderators zu sehen sein. Um sich schon mal "einzuleben", besuchte der 30-Jährige das Set bereits und ging Corden dabei gehörig auf die Nerven. Während dieser versuchte, sein Programm durchzuziehen, wurde er immer wieder unterbrochen.

"Stell dir einfach vor, dass ich nicht da bin", versuchte Sheeran Corden stets zu beschwichtigen - im nächsten Moment lief er dem "Cats"-Darsteller jedoch wieder durchs Bild. Darüber hinaus erlaubte sich der Rothaarige auch, die Lichteinstellungen zu verändern, dem Moderator mitten in den Satz zu quatschen und seine Gitarre einzustimmen. All das ertrug der scherzhaft genervte Corden nur schweren Herzens.

"Das wird so viel Perfektion in nur einer Woche"

Bei den Zuschauern schien der Sketch äußerst gut anzukommen; sie zeigten in den YouTube-Kommentaren ihre Vorfreude auf die "Sheeran-Woche". "Das wird so viel Perfektion in nur einer Woche", schrieb ein begeisterter Nutzer. "Ich kann es kaum glauben, dass Ed zurück ist!", kommentierte eine weitere. Ein anderer User merkte derweil an, dass Sheerans nächster Song vermutlich "Stell dir einfach vor, dass ich nicht da bin" heißen könnte.