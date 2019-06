Ed Sheeran (28, "Shape Of You") lädt ein: Für sein Duett-Album "No.6 Collaborations Project", das am 12. Juli erscheint, hat sich der rothaarige Sänger allerlei Stars ins Studio geholt. Und diese Gästeliste kann sich sehen lassen: Cardi B (26, "Please Me"), Camila Cabello (22, "Havana"), Khalid (21, "Talk"), Eminem (46, "Stan"), 50 Cent (43, "In Da Club"), Chance the Rapper (26, "No Problem"), Travis Scott (28, "Sicko Mode"), Bruno Mars (33, "Please Me"), Stormzy (25, "Shut Up") und Skrillex (31, "Bangarang"). Insgesamt 15 Tracks und 22 Künstler sind auf dem Album zu hören.

Für Sheeran muss es eine aufregende Zeit im Studio gewesen sein. "Ich bin ein riesiger Fan aller Künstler, mit denen ich auf dem Album gearbeitet habe. Ob ich ihnen seit Anbeginn ihrer Karriere gefolgt bin oder ihre Alben auf Repeat hatte: es sind Künstler, die mich inspirieren und die jedem Track das gewisse Etwas verleihen", so der Sänger in der Pressemitteilung.

Einen Vorgeschmack auf das Album gab es bereits mit der Kollaboration mit Justin Bieber (25, "Sorry") mit dem Song "I Don't Care" sowie das Lied "Cross Me" feat. Chance the Rapper & PnB Rock (27, "I Like Girls") - beide Tracks haben bereits über 750 Millionen Streams abgeräumt.