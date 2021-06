Ed Sheeran veröffentlicht einen brandneuen Song. Im Rahmen eines Uefa-Events wird der Musiker seine neue Single zum ersten Mal performen.

Schmusesänger Ed Sheeran (30) ist zurück mit neuer Musik. Am heutigen Freitag veröffentlichte der Musiker seine neue Single "Bad Habits" - samt skurrilem Musikvideo. Auf dem TikTok-Event "UEFA Euro 2020" wird der 30-Jährige heute Abend live in der Portman Road in Ipswich Town auftreten und natürlich auch seinen neuen Song zum Besten geben. Ab 22 Uhr kann ihn die ganze Welt auf seinem Account live verfolgen.

Im Musikvideo zu "Bad Habits" verwandelt sich der Sänger nachts in einen Vampir in rosafarbenem Anzug - sobald die Sonne aufgeht, ist er wieder er selbst, während andere Schauergestalten sich verstecken oder zu Staub werden.

Ed Sheeran freut sich über seine neue Single und sagt: "Ich wollte, dass sich das Video zu 'Bad Habits' auf eine fantastische Art und Weise mit der Natur von Gewohnheiten auseinandersetzt, daher entschied ich mich für Vampire. Es hat mega Spaß gemacht, in die Rolle zu schlüpfen."

Ein Sänger, der Rekorde bricht

2019 gab Sheeran zuletzt mit seiner seit 2017 andauernden "Divide"-Tour weltweit Live-Konzerte. Mit dieser Tour brach der Sänger zwei Weltrekorde: Mit über 737 Millionen Dollar Einspielergebnis war sie noch vor Ende bereits die erfolgreichste und mit über 7,3 Millionen Besuchern auch die meistbesuchte Tour der Welt.

Nach diesem Erfolg gönnte sich der 30-Jährige eine Pause und widmete sich seiner im letzten Jahr geborenen Tochter Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Seit seinem Album "No. 6 Collaborations Project" 2019, arbeitet der 30-Jährige nun an seinem nächsten Album.