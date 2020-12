Ed Sheeran hat einen Überraschungstrack veröffentlicht. "Afterglow" ist kein Vorbote eines Albums, sondern "nur ein Song, den ich liebe".

Der britische Musiker Ed Sheeran (29, "Perfect") hat überraschend einen neuen Song veröffentlicht. Und das ist vielleicht noch überraschender, der Track "Afterglow" hat nichts mit einem neuen Album zu tun. "Hey Leute, 'Afterglow' ist ein Song, den ich letztes Jahr schrieb und für euch veröffentlichen wollte. Es ist nicht die erste Single des nächsten Albums, sondern einfach nur ein Song, den ich liebe und ihr hoffentlich auch. Viel Spaß!", schreibt der erfolgreiche Künstler auf Instagram.

"Afterglow" dürfte tatsächlich so etwas wie ein Weihnachtsgeschenk an seine Fans sein, denn Sheeran schickt dazu auch Weihnachtsgrüße: "Habt sichere und fröhliche Weihnachtstage und ein frohes neues Jahr. Ich gehe dann mal zurück ins Papa-Land, ciao x." Neben dem Song hat er ein Performance-Video dazu enthüllt, das in einem Take aufgenommen wurde, wie sein Label dazu wissen ließ.

Ed Sheeran, der meistgestreamte britische Künstler des Jahres 2020 im Vereinigten Königreich, steckt aktuell eigentlich mitten in seiner wohlverdienten Auszeit. Zusammen mit Ehefrau Cherry Seaborn kümmert er sich "im Papa-Land" um sein Ende August geborenes Töchterchen Lyra Antarctica Seaborn Sheeran.