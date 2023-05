Auch mit seiner neuen Platte "-" hat es Ed Sheeran an die Spitze der Deutschen Charts geschafft. Die Toten Hosen landen auf Position zwei.

Auch mit seinem neuen Album feiert Musik-Superstar Ed Sheeran (32) Erfolge in den Charts. Der am 5. Mai erschienene Langspieler "-" ("Subtract") hat direkt nach Veröffentlichung die Spitze der Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, erklommen.

Schon das vierte Nummer-eins-Album für Ed Sheeran

Der Singer-Songwriter, der vor rund einem Monat in Berlin sein einziges Deutschlandkonzert des Jahres spielte, setzt sich damit zum insgesamt vierten Mal an die Spitze der Deutschen Albumcharts - und das mit großem Abstand auf die Zweitplatzierten.

Auf den Platz hinter Sheeran setzt sich das wiederveröffentlichte Album "Kauf mich!" der Toten Hosen, das 30 Jahre nach der Erstveröffentlichung am 10. Mai 1993 in einer Jubiläumsedition erneut in den Handel gekommen ist. Liedermacher Reinhard Mey (80) debütiert mit "In Wien - The Song Maker" an dritter Stelle. Bei dem Langspieler handelt es sich um einen Live-Mitschnitt des letzten Konzerts von Meys zurückliegender Arena-Tour. Schlagersänger Olaf der Flipper (77) schafft es mit seinem Album "Dankeschön" auf Platz vier der Charts, Singer-Songwriterin Lea (30) komplettiert mit "Bülowstrasse" die Top 5.

An der Spitze der Deutschen Single-Charts gibt es hingegen erneut keine Veränderung: Udo Lindenberg (76) und Apache 207 (25) liegen mit "Komet" zum 13. Mal an der Spitze. Neueinsteigerin und "DSDS"-Star Katja Krasavice (26) schafft es mit ihrem neuesten Track "Frauen" auf Platz zwei. reezy & Luciano mit "Expensive Shit", wiederum Apache 207 mit "Neunzig" sowie Yung Yury & Damn Yury mit "Tabu" liegen auf den weiteren Plätzen.