In den letzten Jahren ist es still um Eddie Murphy (57, "Beverly Hills Cop - Ich lös' den Fall auf jeden Fall") geworden. Sein letzter Film, "Mr. Church", kam 2016 raus. Nun meldet er sich zurück. Der Streaminganbieter Netflix hat sich die Dienste des Schauspielers gesichert - für ein Biopic. In "Dolemite Is My Name" wird Murphy Kult-Comedian Rudy Ray Moore (1927-2008) verkörpern und den Film auch produzieren, wie unter anderem "Deadline" berichtet. Die Dreharbeiten sollen bereits am 12. Juni beginnen, heißt es weiter. Regie führt Craig Brewer (46, "Legend of Tarzan").

Rudy Ray Moore startete seine Karriere als R&B-Sänger und Stand-Up-Comedian. 1975 spielte er die Hauptrolle in "Dolemite", einem sogenannten Blaxploitation-Film. Das US-amerikanische Filmgenre hatte seine Blütezeit in den 1970er Jahren und wurde hauptsächlich von schwarzen Schauspielern und Regisseuren geprägt. Die dabei entstandenen Filme wurden aus der Sicht von Afroamerikanern gedreht. Rudy Ray Moore war in "Dolemite" der titelgebende Zuhälter. Drei Fortsetzungen folgten. Er soll zudem großen Einfluss auf Rapper Snoop Dogg (46) gehabt haben.