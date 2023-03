von David Baum Seine Schauspielkarriere ist vielseitig, wie kaum eine andere: Edgar Selge war ein legendärer "Polizeiruf"-Kommissar, spielte die großen Klassiker, war dabei stets politisch. Ein Geburtstagsgespräch

Herr Selge, sind Sie ein Freund großer Feste?

Meine Frau und ich feiern unsere Geburtstage durchaus gerne, aber lieber im familiären Kreis. Diesmal ist es so, dass wir gerade jeden Tag das Stück „Rosige Aussicht“ an der Komödie am Kurfürstendamm spielen, und da wir jeden Abend auf der Bühne stehen, werde ich diese Mannschaft am spielfreien Montag zum Essen einladen. Zwanzig Leute, Freunde, Familie.

Früher bekam man als rüstiger Jubilar zum 75. Präsentkörbe und eine Glückwunschkarte vom Bürgermeister. Ist dergleichen eingetroffen?

Sie haben recht, ich kann mich erinnern, dass es so etwas bei meinem Vater gab. Ich habe bereits zu meinem Siebziger Post vom Bundespräsidenten und von der Bundeskanzlerin erhalten, ich erwarte also nichts mehr.