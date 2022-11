König Charles ist offensichtlich großer Fan der Ehrlich Brothers. Auf seiner Geburtstagsgala sollen die deutschen Magier-Brüder auftreten.

Die Ehrlich Brothers sollen für König Charles III. (73) an dessen Geburtstag zaubern. Wie "Bild" berichtet, eröffnen Chris (40) und Andreas Ehrlich (44) am 1. Dezember die Geburtstagsgala des Königs in der Royal Albert Hall in London.

König Charles ist großer Zauberfan, wie die Brüder schon 2018 erfahren haben. Schon zu seinem 70. Geburtstag bat Charles die beiden, die Gäste bei seiner Gala zu "verzaubern". Danach gab es ein Treffen, bei dem der damalige Prinz den Brüdern verriet, dass er privat auch zaubere und Mitglied im "Magic Circle" Englands sei.

"Er wirkte überhaupt nicht kühl"

Gegenüber "Bild" erinnerte sich Chris Ehrlich an das Treffen: "Charles geizte nicht mit Lob für uns und strahlte eine natürliche Freude und Begeisterung aus. Er wirkte überhaupt nicht kühl, wie man das von einem Monarchen vielleicht erwarten würde."

Damit die Show dieses Jahr wieder etwas Besonderes wird, haben sich die Brüder einiges einfallen lassen. Unter anderem werden die beiden den Moderator auf die Bühne zaubern, ihren Trick "Todesengel" zeigen und viel Pyrotechnik zünden.