Ein Abstecher zum Mond, eine Flucht in die Arme schöner Frauen und eine Reise als Passagier auf der Arche Noah: Das Einhorn hat im Laufe der Jahrhunderte ganz schön was erlebt. Kulturgeschichte eines Jahrtausende alten Phänomens.

Es wäre so schön gewesen, hätte der Astronom Herschel zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit seiner Mondbeobachtung recht behalten. Nahm er doch mithilfe eines neuen Superteleskops dort ein "bläuliches Wesen von der Größe einer Ziege, und mit einem einzigen, ein wenig nach vorn gekrümmtem Horn" wahr. Endlich hatte man also Gewissheit! Das Einhorn , das so viele im Laufe der Kulturgeschichte suchten oder meinten gesehen zu haben, es lebte die ganze Zeit auf dem Mond – so zumindest in der Fehlannahme des Wissenschaftlers.