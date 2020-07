Eleonore von Habsburg-Lothringen (26), die Urenkelin des letzten Kaisers Österreichs, hat geheiratet. In einer standesamtlichen Zeremonie in Monte-Carlo, Monaco, soll sie am Montag ihrem Jérôme D'Ambrosio (34) das Jawort gegeben haben. Das berichtet unter anderem die österreichische Zeitung "Kurier" und zeigt Bilder aus dem Trauzimmer.

Die 26-jährige Schmuckdesigner und der belgische Rennfahrer, ein ehemaliger Formel-1-Pilot und jetziger Formel-E-Profi, lernten sich vor rund drei Jahren kennen. Zur Hochzeit, die aufgrund der Corona-Pandemie vorerst deutlich kleiner ausfallen musste als geplant, trug die Braut ein schulterfreies, knielanges Volantkleid von Carolina Herrera.