Elfie Donnelly lebt heute auf Ibiza – und schreibt an einem neuen Buch

Was macht eigentlich Elfie Donnelly, die Erfinderin von Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg?

von Katharina Kunert Elfie Donnelly erfand Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg und eroberte mit den Hörspielen die Kinderzimmer. Im Interview spricht sie über den plötzlichen Erfolg ihrer Hörbücher – und ihre schwierige Kindheit. Interview: Katharina Kunert

Frau Donnelly, wer waren in den Geschichten Ihrer Kindheit die Heldinnen und Helden?

Mein Großvater hat mich in seinen Erzählungen zur Abenteurerin bei historischen Ereignissen gemacht. Manchmal war ich Elfie Kolumbus, die nach Amerika segelte. Das war schön. Denn in vielen Kindergeschichten damals waren Jungen die Hauptpersonen.