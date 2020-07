Nach "The West Wing", "Mad Men" und der noch immer laufenden Serie "The Handmaid's Tale - Der Report der Magd" wird Schauspielerin Elisabeth Moss (37) in einer weiteren vielversprechenden Serie zu sehen sein. Für "Candy" wird die Emmy-Gewinnern laut eines Berichts der US-amerikanischen Seite "The Hollywood Reporter" in die titelgebende Rolle der Mörderin Candy Montgomery schlüpfen.

Die limitierte Serie erzählt demnach die wahre Geschichte der Ehefrau und Mutter, die eines Tages im Jahre 1980 in Texas aus zunächst unerfindlichen Gründen eine Freundin aus der Kirche, Betty Gore, mit einer Axt ermordet. Der Fall inspirierte 1990 bereits zum Fernsehfilm "A Killing in a Small Town", für den Stephen Gyllenhaal, Vater von Jake und Maggie Gyllenhaal, als Regisseur verantwortlich zeichnete.

Für "Candy" arbeitet Moss mit einer alten Bekannten zusammen. Robin Veith ("Mad Men") hat das Skript für die Pilotfolge geschrieben und fungiert unter anderem neben Moss als ausführende Produzentin. "Ich wollte nun schon eine ganze Weile lang eine Antiheldin spielen", heißt es in einem Statement von Moss. "Und nach 'Mad Men' erneut mit Robin zu arbeiten wollte ich sogar noch länger. Als sie mich daher fragte, ob ich eine Hausfrau aus Texas spielen möchte, die, wie manche sagen würden, mit einem Mord davongekommen ist, habe ich nur gefragt: 'Wo muss ich unterschreiben?'"