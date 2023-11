Die Serie "The Crown" handelt von der britischen Königsfamilie. Elizabeth Debicki übernahm in der fünften Staffel die Rolle der Diana von Kollegin Emma Corrin und spielte die letzten Lebensjahre.

Das Finale von "The Crown" hat Elizabeth Debicki einiges abverlangt. Denn sie musste den Unfalltod von Diana darstellen.

Am 16. November startet die finale sechste Staffel der Netflix-Serie "The Crown". Darin wird auch der Unfalltod von Prinzessin Diana (1961-1997) thematisiert - für Darstellerin Elizabeth Debicki (33) eine echte Herausforderung, wie sie nun verraten hat.

"Man sitzt wirklich in der Falle"

Am Sonntag (12. November) schritt sie in einem schwarzen Kleid, das an Dianas berühmtes "Revenge"-Dress von 1994 erinnerte, zur Premiere in Los Angeles. Und auch im Interview mit "The Hollywood Reporter" drehte sich alles um die verstorbene Königin der Herzen. Debicki übernahm in der fünften Staffel die Rolle der Prinzessin von Wales und sagte nun, dass "es ein wirklich ungewöhnlicher und schöner Job war und immer eine große Verantwortung mit sich brachte". Besonders beim Drehen der Verfolgungsjagd durch die Paparazzi in Paris habe sie das gespürt.

Das gesamte Team habe die ganze Zeit über verstanden, "was wir auf die Leinwand bringen und wie wichtig es ist, es so gut wie möglich zu machen". Die Dreharbeiten der verhängnisvollen Nacht hätten ihr gezeigt: "Es ist ziemlich abscheulich, es ist sehr missbräuchlich, jemanden so zu verfolgen." Es sei "völlig bizarr und eine schreckliche Erfahrung". Die Schauspielerin betont: "Man sitzt wirklich in der Falle." Das Filmen dieser Szenen sei "einem Stunt nicht unähnlich" - "in dem Sinne, dass der Körper tatsächlich den Druck der körperlichen Erfahrung erfährt und man daher von einem sehr instinktiven Ort aus handelt". Ihr Kollege Khalid Abdalla (42), der den ebenfalls ums Leben gekommenen Dodi Al-Fayed (1955-1997) spielt, pflichtete ihr bei und beschrieb die Dreharbeiten zur finalen Staffel als "äußerst emotional".

Die Schauspielerin stellt Dianas berühmtes "Vogue"-Cover nach

Elizabeth Debicki macht nicht nur mit ihren Schilderungen der Dreharbeiten von sich reden. Sie erntet aktuell auch mit einem Cover für die "Radio Times" viel Aufsehen, wie unter anderem "The Sun" berichtete. Denn darauf stellt sie das ikonische "Vogue"-Cover von Diana vom Dezember 1992 nach. Sie trägt darauf wie einst die Prinzessin einen schwarzen Rollkragenpullover, die gleiche blonde Kurzhaarfrisur und blickt mit großen Augen in die Kamera.

Die letzte Staffel von "The Crown" kommt in zwei Teilen: Ab 16. November veröffentlicht Netflix die ersten vier Folgen, ab 14. Dezember die abschließenden Episoden fünf bis zehn. Die Serie behandelt in der letzten Staffel das Leben von Queen Elizabeth II. (1926-2022) und ihrer Familie von 1997 bis 2005.