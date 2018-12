Wie lange wird es die Talkshow von Ellen DeGeneres (60) noch geben? Diese Frage beschäftigt die beliebte US-Moderatorin selbst, wie sie nun in einem Interview mit der "New York Times" erzählt hat. Als es darum ging, den Vertrag für "The Ellen DeGeneres Show" bis 2020 zu verlängern, sei sie ins Grübeln geraten. Schließlich befragte sie sowohl ihre Frau Portia de Rossi (45, "Arrested Development") als auch ihren Bruder dazu. Und deren Meinungen könnten nicht unterschiedlicher sein!

Während ihr Bruder denkt, das Publikum brauche die tägliche Dosis Positivität von DeGeneres, sagt ihre Frau, dass das Ende der Show nicht ihr Karriereende bedeute. "Ich denke einfach, sie ist so eine brillante Schauspielerin und Stand-up-Comedian, dass sie für ihre Kreativität nicht diese Show braucht", so Portia de Rossi. Am 18. Dezember erscheint auf Netflix das erste Stand-up-Comedy-Special von DeGeneres seit 15 Jahren. Dessen Erfolg wird ihre Entscheidung vielleicht auch noch beeinflussen...