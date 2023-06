von Jana Felgenhauer "Juno"-Schauspieler Elliot Page, 36, ist jetzt auch Buchautor. In "Pageboy" geht es um sein Coming-out als trans Mann, Queerness in Hollywood und um viel Sex. Wir haben hineingelesen und die wichtigsten Themen zusammengefasst.

1. Transsexualität: Im falschen Körper geboren

"Kann ich ein Junge sein?" Das fragte Elliot seine Mutter schon, als er sechs Jahre alt war. In seiner Kindheit flüchtete er sich in Fantasiewelten, träumte davon, Aladdin zu sein, weil er wissen wollte, wie es sei, ein Mädchen zu lieben. Zu den Mädchen in seiner Schule empfand er eine seltsame Distanz, wurde von anderen Schülern gemobbt. Er wusste früh: "Irgendwann begriff ich einfach, dass ich kein Mädchen war. Nicht in einem bewussten Sinn, sondern rein instinktiv, unverfälscht."