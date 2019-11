Bereits seit September 2018 befindet sich Elton John (72, "Candle in the wind") auf seiner als letzte Tour angekündigten "Farewell Yellow Brick Road"-Welttournee. Bis Ende 2020 wird er auch in Deutschland noch Shows spielen. Im September und Oktober nächsten Jahres kommt er nach Köln (5.9, 22.10), Hamburg (12.10, 13.10) und Berlin (17.10, 18.10). Doch weil die ursprünglich sechs geplanten Auftritte in diesen drei Städten bereits komplett ausverkauft sind, legt der Sir nun noch ein letztes Mal nach und veröffentlicht Zusatztermine.

Wie es in einer Pressemitteilung dazu heißt, wird es "aufgrund der beispiellosen Nachfrage" drei weitere Konzerte geben. Am 15. September 2020 können Fans den Entertainer zusätzlich in Hamburg live sehen. Am 20. Oktober spielt er eine weitere Show in Berlin. Schlussendlich kommen seine Fans ein letztes Mal am 23. Oktober in Köln in den Genuss eines Auftritts von Elton John in Deutschland. Der Vorverkauf für die Zusatzkonzerte startet am 29. November.