Eigentlich hatte Elton John (72, "I'm Still Standing") sich Anfang Juli mit einem Konzert in der Münchner Olympiahalle auf seiner "Farewell Yellow Brick Road"-Tour von seinen deutschen Fans verabschiedet, doch es gibt gute Neuigkeiten! Am Mittwoch hat der Altmeister seiner Abschiedstour 16 weitere Termine in Europa hinzugefügt - fünf davon in Deutschland.

Seine Konzertreise, die den Musiker noch bis Ende 2020 um die Welt führen soll, bringt Elton John nun am 5. September 2020 auch nach Köln. Am 12. und 13. September 2020 geht es weiter nach Hamburg und am 17. und 18. Oktober 2020 spielt er in Berlin. Weitere neue Termine sind für Antwerpen, Barcelona, Dublin, Stockholm, Helsinki, Oslo und London geplant.

Der Vorverkauf für die deutschen Konzerte startet am Freitag, dem 04. Oktober, exklusiv beim Ticketshop Eventim. Los geht es um 10:00 Uhr.