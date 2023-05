Konzert in Mannheim am Samstag abgesagt

Elton John wird am Samstag nicht in Mannheim auftreten. Um seine Tournee fortsetzen zu können, hat ihm ein Arzt eine Ruhepause verordnet.

Enttäuschung für alle Fans, die sich auf den Auftritt von Elton John (76) in Mannheim gefreut haben. Am Freitag gab die Konzert-Agentur BB Promotion bekannt, dass das Konzert des Musikers am Samstag, den 13. Mai 2023, in der SAP Arena nicht stattfinden wird. "Mit großem Bedauern muss Elton John bekannt geben, dass das morgige Farewell Yellow Brick Road - Konzert in Mannheim [...] abgesagt wurde", heißt es in dem Statement.

Der Arzt hat ihm eine Ruhepause verordnet

Nachdem er am Donnerstagabend von der Bühne gekommen sei, habe er sich unwohl gefühlt. Inzwischen habe sich bestätigt, dass er sich ein "virales Syndrom" zugezogen habe. Ein Arzt habe Elton John daher eine Ruhepause von 48 Stunden verordnet, damit er wie geplant den Rest seiner Abschiedstournee absolvieren könne. Als Nächstes ist für Dienstag, den 16. Mai, ein Auftritt in Köln eingeplant.

Weiter heißt es, dass der Superstar am Boden zerstört sei, da er es hassen würde, seine Fans im Stich zu lassen. Er habe "vollstes Verständnis für die Enttäuschung und die Unannehmlichkeiten, die dies verursacht". Über die Erklärung ließ er seinen Fans ausrichten, "dass diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen wurde". Ticketinhaber könnten ihre Karten an der Vorverkaufsstelle zurückgeben, an der sie gekauft wurden.