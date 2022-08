Das Duett von Britney Spears und Elton John steht in den Startlöchern. Eine erste Kostprobe hat der Sir nun via TikTok geliefert.

Sir Elton John (75) hat bekanntgegeben, dass sein Duett mit Britney Spears (40) unmittelbar in den Startlöchern steht und am 26. August veröffentlicht wird. Doch dabei beließ es der Weltstar nicht: Auf seinem offiziellen TikTok-Account können die Fans der beiden auch schon eine kleine Kostprobe des Lieds "Hold Me Closer" erhaschen.

Dabei wird sofort deutlich, dass sich die im Vorfeld kursierenden Gerüchte bewahrheitet haben: "Hold Me Closer" ist in der Tat eine neue Version von Johns Hit "Tiny Dancer" aus dem Jahr 1971. Schon der Titel deutete darauf hin, handelt es sich dabei schließlich um die andere Strophenhälfte des Originals, in dem John vor über 50 Jahren sang: "Hold Me Closer, Tiny Dancer".

Vorfreude auch bei den Stars

Bereits im Juli wurde bekannt, dass die Popstars an einem Duett arbeiten. Wenig später ließ Spears verlauten, dass sie es "kaum erwarten kann, dass ihr alle hört, woran wir gearbeitet haben". Die nun veröffentlichten 14 Sekunden legen nahe, dass die beiden "Tiny Dancer" in einen Electropop-Dancetrack verwandelt haben.