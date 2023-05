von Jochen Siemens Über 4000 Mal ist Elton John in seiner Karriere aufgetreten. Nun soll Schluss sein, der Mann am Klavier spielt seine letzten Konzerte. Das tut ziemlich weh.

Nun also der Abschied. Zuerst die Töne des Klaviers, zaghaft wandernd, dann die erste Zeile: "It's a little bit funny, this feeling inside, I'm not one of those who can easily hide ..." Muss er gar nicht viel machen, der Mann am Klavier. Er sitzt da, eine seiner bunt glitzernden Abenteuer-Brillen auf der Nase, sehr zufriedenes Grinsen und vor sich, wie gerade in München Tausende, oder manchmal auch Zehntausende, die das einfach mitsummen und singen, auch die, die kaum Englisch können.