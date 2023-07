Elton John hat in Stockholm das letzte Konzert seiner Abschiedstournee gespielt. Mit dabei: Hits aus einem halben Jahrhundert Musikkarriere.

"This is it" (auf Deutsch: "Das war es!"): Elton John (76) hat sich mit dem letzten Konzert seiner Abschiedstournee von seinen Fans verabschiedet.

In Stockholm spielte der britische Superstar am Samstag (8. Juli) vor zehntausenden Zuschauern in der Stockholmer Tele2 Arena. Ein großer Moment für den Weltstar, der seine Erfolgsgeschichte bereits vor einem halben Jahrhundert begonnen hat. Das war auch ihm bewusst - so begrüßte er die Zuschauer nach den ersten zwei Songs auch schon sentimental mit den Worten "Das war's".

Eigentlich wollte Elton John schon längst kürzer treten: Die mehr als 300 Konzerte seiner "Farewell Yellow Brick Road"-Tour starteten bereits im September 2018 und hatten sich aufgrund der Corona-Pandemie und persönlicher Erkrankungen um Jahre hingezogen.

Nun war es doch so weit. Auf der Bühne in Stockholm sagte er laut "BBC": "Es war mein Lebenselixier, für euch zu spielen, und ihr wart einfach großartig." Der 76-Jährige spielte unter anderem seine Welthits "I'm Still Standing", "Candle in the Wind", "Tiny Dancer" und "Rocket Man".

"Ich hatte die wundervollste Karriere"

Zweieinhalb Stunden dauerte die Performance, für die sich Elton John erwartungsgemäß in Schale geschmissen hatte: ein Frack mit Glitzer-Applikationen und eine große rosa Brille mit funkelnden Steinen komplettierten sein Bühnenoutfit. Den Auftritt beendete Elton John schließlich nach zweieinhalb Stunden mit den Worten "Ich hatte die wundervollste Karriere" und der letzten Zugabe "Goodbye Yellow Brick Road".

Von seinen Landsleuten hatte er sich schon Ende Juni auf dem legendären Glastonbury Festival mit seinem letzten Großbritannien-Konzert verabschiedet. Mit seiner Abschiedstournee, während der er für mehr als sechs Millionen Fans spielte, brach er mehrere Rekorde - insgesamt soll die Tour umgerechnet mehr als 820 Millionen Euro eingespielt haben.

Dass es wirklich das letzte Konzert von Elton John gewesen sein könnte, darf aber bezweifelt werden. Auf der Bühne bestätigte er zwar, dass er "nie wieder auf Tournee gehen wird" - allerdings könne er sich vorstellen, in Zukunft eine "einmalige Sache" zu machen, womit vermutlich einzelne Konzerte gemeint sind.

Zukünftig möchte der Weltstar mehr Zeit für seine Familie haben: Unter anderem haben Elton John, sein Mann David Furnish (60) und die beiden Söhnen Zachary und Elijah große Reisepläne. So soll es etwa in die Antarktis und nach Indien gehen, wie Furnish im April dem "Mirror" verriet.