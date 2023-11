Elvis, Prince und Michael Jackson: Das sind die 13 reichsten verstorbenen Stars

Kunst hat kein Ablaufdatum, vor allem wenn die Schaffenden zu den großen Namen ihres Gebietes zählen. Und so verdienen die Erben von Ikonen wie Michael Jackson, Elvis Presley und Co. noch nach deren Tod kräftig weiter. Denn auch Jahrzehnte später hält das Wirken der Stars an – ihre Werke haben sie unsterblich gemacht.

Wie groß das Einkommen der Erben Jahrzehnte nach dem Lebensende der Stars ist und wie viel sie Jahr für Jahr immer noch einnehmen, enthüllt eine neue Liste des "Forbes"-Magazins. Unter den Prominenten befinden sich nicht nur Musiker, sondern auch Schauspieler, Schriftsteller und Künstler. Deren Gesamteinnahmen in diesem Jahr: Knapp 470 Millionen US-Dollar.

Welche 13 Prominente 2023 bis zu 60 Jahre nach ihrem Tod noch Millionen umsetzen, zeigt die obige Fotogalerie.

Quelle: "Forbes"