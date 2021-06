Die drei Vorrundenspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der EM finden in München statt. Datum, Uhrzeit und Sender im Überblick.

Die Fußball-Europameisterschaft, offiziell UEFA EURO 2020 (11.6. bis 11.7.), hat begonnen. Zum Auftakt setzte sich Italien Freitagnacht in Rom mit 3:0 gegen die Türkei durch. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit Bundestrainer Joachim "Jogi" Löw (61) steigt am Dienstag (15.8.) ins Turnier ein. Alle drei Vorrundenspiele bestreitet die Mannschaft im Münchner Fußballstadion.

Dienstag - Samstag - Mittwoch

Am Dienstag (15.6.) misst sich die deutsche Elf mit Frankreich. Der Anpfiff ist um 21 Uhr. Das Spiel wird im ZDF übertragen.

Das Spiel Portugal gegen Deutschland wird am Samstag (19.6.) ab 18 Uhr ausgetragen. Es ist im Ersten zu sehen.

Gegen Ungarn spielt die Nationalmannschaft dann am Mittwoch (23.6.) ab 21 Uhr. Zu sehen ist es im ZDF.

Die K.O.-Runde startet danach am Samstag, den 26. Juni. Sollte es Jogis Mannschaft ins Achtelfinale schaffen, müssen sie sich am Sonntag (27.6.) erneut beweisen... Das EM-Finalspiel findet am Sonntag, 11. Juli, ab 21 Uhr in London statt.