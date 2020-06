Will Smith (51, "Men in Black") wird in dem Thriller "Emancipation" die Hauptrolle spielen. Unter der Regie von Antoine Fuqua (54, "Training Day") wird der auf einer wahren Begebenheit basierende Film die Geschichte der Flucht des US-Sklaven Peter in den 1860er Jahren erzählen. Der genau Zeitplan des Filmprojekts steht laut dem Branchenportal "Deadline", das mit Fuqua über das Projekt gesprochen hat, noch nicht fest.

Wann beginnen die Dreharbeiten?

"So bald wie möglich" soll es aber losgehen, verriet der Regisseur. Der Plan sei demnach, 2021 mit den Dreharbeiten zu beginnen, wenn Fuqua seine Arbeiten an "Infinity" beendet hat, während Smith gerade mitten in den Aufnahmen zu "King Richard" war, als sie wegen der Corona-Pandemie unterbochen werden mussten.

"Emancipation" basiert auf einem Foto aus dem Jahr 1863, das den vernarbten Rücken eines geflüchteten Sklaven zeigt, der sich von der amerikanischen Armee ärztlich untersuchen ließ. Das Foto von Peter ging um die Welt und wurde als "scourged back" (Dt. "gegeißelter Rücken") bekannt, manche Händler weigerten sich fortan, Baumwolle aus den amerikanischen Südstaaten zu kaufen. "Es war das erste virale Bild der Brutalität der Sklaverei, das die Welt gesehen hatte", erklärte Regisseur Fuqua.

Liebe zum Detail

Die Idee zu dem Film hatte Autor William Collage, dem Fuqua "viel Tiefe" attestiert. Historische Dokumente und Tagebucheinträge von Peter seien die Grundlage des Skripts. "Es ist schon fast zwei Jahre her, dass ich das Skript gelesen habe. Es hat mein Herz und meine Seele getroffen. (...) Wir sehen manche dieser Gefühle, die ich hatte, gerade jetzt in den Straßen", beschreibt Fuqua seine Motivation für das Filmprojekt.

Außerdem ist Fuqua sicher, mit Will Smith den perfekten Hauptdarsteller gefunden zu haben: "Er ist fokussiert und ein ernsthafter Schauspieler und Produzent. "Will ist jeder Aspekt der Produktion wichtig. (...) Es gibt nicht viele von dieser Art: Denzel [Washington, Anm. d. R.], Tom Cruise, Leonardo DiCaprio und Will, Leute die komplett mit dir eintauchen. Als Regisseur kannst du dir nicht mehr wünschen."