Surprise, surprise! Eminem (45, "My Name Is") hat völlig ohne Ankündigung sein zehntes Album auf den Markt geschmissen. Das neue Werk heißt "Kamikaze" und wurde wieder von Eminems Haus- und Hofproduzenten Dr. Dre (53) produziert.

Das Cover zitiert "Licensed To Ill" von den Beastie Boys, als Gäste sind Bon Ivers Justin Vernon (37, "For Emma, Forever Ago") und die Rapperin Jessie Reyes (27, "Figures") zu hören. Wie der Name schon andeutet, geht es auf "Kamikaze" so düster und wütend zu, wie lange nicht mehr bei Eminem. Die erste Zeile: "Ich könnte der gesamten Welt in die Fresse schlagen".

Im Gegensatz zu seinem letzten Album "Revival" wird die Platte von Fans und Kritikern jetzt äußerst positiv aufgenommen. Die Wut scheint Eminem in den meisten Tracks zur Höchstform anzutreiben - so sind im Titeltrack etwa auch die Lyrics aus dem viel beachteten Diss-Rap gegen Donald Trump zu hören, die Em bei den BET-Awards vorgeführt hat. Kamikaze ist bereits auf allen Streamingdiensten verfügbar.