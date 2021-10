Emma Watson hat ihren ersten Red-Carpet-Auftritt seit 2019 absolviert. Beim Earthshot Prize erschien sie in einem recycelten Outfit.

Ihren ersten Red-Carpet-Auftritt seit 2019 absolvierte Emma Watson (31) in einem außergewöhnlichen Look: Zum Earthshot Prize in London erschien der "Harry Potter"-Star am Sonntagabend in einem recycelten Outfit. Ihr rückenfreies weißes Kleid trug die Schauspielerin über einer schwarzen Schlaghose. Wie "Evening Standard" berichtet, wurde die Robe aus zehn Kleidungsstücken der Wohltätigkeitsorganisation Oxfam zusammengenäht. Dazu schritt Watson in schwarzen Plateau-Boots über den symbolischen grünen Teppich.

Emma Watson vergab an diesem Abend im Londoner Alexandra Palace den "Fix Our Climate"-Preis für eine innovative Technologie, die erneuerbaren Strom in emissionsfreien Wasserstoff umwandelt. Der Earthshot Prize, initiiert von Prinz William (39) und David Attenborough (95), fand dieses Jahr zum ersten Mal statt. Bis 2030 sollen bei der Zeremonie jährlich fortschrittliche Lösungen zur Klimakrise in fünf Kategorien geehrt werden. Geladene Gäste wurden gebeten, bei ihrer Kleiderwahl "die Umwelt zu berücksichtigen". Auch Prinz William und Herzogin Kate (39) trugen recycelte Looks.