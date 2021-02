Emma Watson bei einem Auftritt in Los Angeles

Emma Watson hängt ihre Karriere mit 30 Jahren nicht an den Nagel. Ihr Manager dementierte entsprechende Gerüchte.

Emma Watson (30, "Harry Potter") wird weiter Filme drehen. Gerüchte, wonach die Schauspielerin sich aus dem Showbusiness zurückzieht, um mit ihrem Partner Leo Robinton ein ruhiges Leben führen zu können, sind nicht wahr. Jason Weinberg, Watsons Manager bei Untitled Entertainment, erklärte in einem Statement, das er "Entertainment Weekly" gab: "Emmas Social-Media-Konten ruhen, ihre Karriere jedoch nicht."

Watson, die bereits als Zehnjährige durch ihre "Harry Potter"-Rolle Hermine Granger weltberühmt wurde, spielte zuletzt 2019 im Film "Little Women" unter der Regie von Greta Gerwig (37). Zuvor wirkte die Schauspielerin, die sich auch für Frauenrechte engagiert, 2017 in "Die Schöne und das Biest" sowie "The Circle" mit. Mit Robinton, einem Geschäftsmann aus Los Angeles, soll die 30-Jährige laut US-Medienberichten im Herbst 2019 das erste Mal gesehen worden sein.