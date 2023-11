Am Montagabend fand in New York City die Preisverleihung der International Emmy Awards statt. Die Auszeichnung zählt zu den wichtigsten Filmpreisen der Unterhaltungsindustrie und wird bereits seit 1949 verliehen. Insgesamt 56 Produktionen aus 20 Ländern wurden in diesem Jahr in mehr als 90 verschiedenen Kategorien nominiert.

Emmy Awards 2023: "Die Kaiserin" ist "Beste Drama-Serie"

Auch vier deutsche Produktionen befanden sich unter den Nominierungen, darunter auch "Die Kaiserin", die den Emmy in der Hauptkategorie "Beste Drama-Serie" gewann – ein Triumph für die deutsche Filmbranche. Denn zuletzt wurde 2018 ein Format aus Deutschland ausgezeichnet.

Die Netflix-Produktion über die berühmte österreichische Kaiserin setzte sich gegen die Dramaserie "Extraordinary Attorney Woo" aus Südkorea, die Geheimdienstserie "Yosi, the Regretful Spy" aus Argentinien und gegen die britische Produktion "The Devil's Hour" durch.

Showrunnerin und Drehbuchautorin Katharina Eyssen und Executive Producer Jochen Laube waren in New York persönlich vor Ort, um den Preis entgegenzunehmen. Unterstützt wurden sie von weiteren Mitgliedern des Produktionsteams, darunter Fabian Maubach, Scarlett Lacey, Annie Schilling, Katrin Gebbe und Florian Cossen. Nach der deutschen Serie "Deutschland 83", die im Jahr 2016 mit einem Emmy ausgezeichnet wurde, ist es erst das zweite Mal seit 1949, dass einer deutschen Produktion ein Sieg in einer Hauptkategorie gelang.

Die drei weiteren Nominierungen aus Deutschland – das ARD-Dokudrama "Nazijäger - Reise in die Finsternis" als "beste Dokumentation", Christian Bergers "Klassik unterm Hakenkreuz - Der Maestro und die Cellistin von Auschwitz" für die Kategorie "Arts Programming" sowie die KiKa-Sendung "Triff... Anne Frank" für "Kids: Factual" – gingen hingegen leider leer aus.

Eindrücke der preisgekrönten Netflix-Produktion "Die Kaiserin" über die rauschhafte Liebe von Elisabeth und Kaiser Franz von Österreich am Habsburger Hof zeigt die obige Fotostrecke.