Der Komponist und Dirigent Ennio Morricone (89) gilt als absoluter Altmeister der Filmmusik. Am 21. Januar 2019 wird er in der Mercedes-Benz Arena in Berlin zum letzten Mal seine Werke live in Deutschland dirigieren. Das hat der Veranstalter Semmel Concerts nun bekannt gegeben. Es soll der einzige Stopp seiner "Farewell Tour", also seiner Abschiedstournee, in Deutschland bleiben. Als Gaststar ist die portugiesische Sängerin und Komponistin Dulce Pontes (49) geladen. Morricone dirigiert in Berlin das Tschechische Nationale Symphonieorchester und einen Chor aus 75 Sängern und Sängerinnen.

Dirigent freut sich auf den Auftritt

"Meine Werke ein letztes Mal live in Berlin für Menschen verschiedener Generationen und unterschiedlicher Herkunft aufzuführen, ist unglaublich toll", erklärt Morricone. Der Dirigent komponierte in den letzten Jahrzehnten die Musik für mehr als 500 Filme, darunter für viele Klassiker wie De Palmas "The Untouchables - Die Unbestechlichen" oder Sergio Leones "Spiel mir das Lied vom Tod" und "Für eine Handvoll Dollar". Für seine Leistungen wurde Morricone bereits dutzendfach geehrt.