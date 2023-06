Enrique Iglesias, Ricky Martin und Pitbull gehen ab Oktober auf Tour durch Nordamerika. Das hat das Musik-Trio jetzt verkündet.

Drei Musiksuperstars erobern gemeinsam die großen Bühnen in Nordamerika: Enrique Iglesias (48), Ricky Martin (51) und Pitbull (42) werden zusammen auf Tour gehen. Das haben die Künstler unter anderem via Instagram bekannt gegeben - samt Konzertterminen.

Demnach startet das Trio am 14. Oktober in Washington, D.C. und tritt anschließend unter anderem in New York, Miami, Las Vegas, Los Angeles und zu guter Letzt am 10. Dezember in Vancouver, Kanada, auf. "Es ist eine wahre Ehre, mit Enrique und Ricky auf Tour zu gehen, zwei Musikikonen, die globale Musikbarrieren für unsere Kultur durchbrochen und Türen für jemanden wie mich geöffnet haben", freut sich Pitbull.

Nicht das erste Mal zusammen auf der Bühne

Untereinander kennen sich die Musiker längst gut. 2017 waren Enrique Iglesias und Pitbull mit CNCO als Vorgruppe auf Tour. 2021 tat sich Iglesias mit Ricky Martin bei einer Tournee zusammen.

Der Vorverkauf ihrer The-Trilogy-Tour beginnt am 7. Juni für bereits verifizierte Fans über Ticketmaster, der allgemeine Vorverkauf startet am 10. Juni.