Von der Bergtour bis zum Städtetrip: Italien lässt sich von Deutschland aus gut per Zug entdecken. Diese Ziele lohnen sich.

Italien ist seit Jahrzehnten ein Klassiker unter den Urlaubszielen. Was sich geändert hat: Immer mehr Urlauber wollen nachhaltig reisen. Auto und Flugzeug können links liegen gelassen werden, wenn Wanderlustige, Sonnenhungrige oder Kulturfans Italien bereisen. Mit Zeit und Flexibilität lässt sich Italien gut per Zug entdecken.

Höhenluft schnuppern

Wer die Bergwelt im Norden Italiens genießen will, hat mehrmals täglich von München aus die Möglichkeit, ohne umzusteigen beispielsweise Brixen oder Bozen zu erreichen. Die EC-Züge benötigen dafür keine vier Stunden. Vom Bahnhof aus geht es in wenigen Schritten höher hinaus, so lässt sich etwa in Bozen die zentral gelegene Rittner Seilbahn mühelos zu Fuß erreichen. Sie bringt die Gäste direkt nach Oberbozen, wo man rund um die Bergstation Unterkünfte wie das Parkhotel Holzner findet. Auf 1.200 Höhenmetern am sonnigen Rittner Hochplateau warten nicht nur Hunderte Kilometer an Wanderwegen und zahllose Ausflugsziele für Naturliebhaber. Wer sich nach dem Wandern entspannen will, kann im Holzner unter anderem im Außenbecken der Wellnesslandschaft, im Innenpool, im Spa, auf der Liegewiese oder im Ruheraum abschalten. Gutes Essen, Tennisplätze, Alpakas und Spielplatz finden sich unter anderem ebenfalls in dem familienfreundlichen Haus.

Ans Wasser

Rimini und damit die Adria lassen sich ohne Brennerstau und Tanken ebenfalls gut erreichen. Vom 25. Mai bis zum 9. September 2023 fährt täglich ein EuroCity von München über Bologna und Cesena direkt nach Rimini ans Meer. Etwa acht Stunden dauert die Fahrt. Der Bahnhof ist vom Strand und den zahlreichen Hotels, die dort zu finden sind, etwa zwei Kilometer entfernt. Das Hotel Villa Augustea etwa entstand aus der Restaurierung einer historischen Jugendstilvilla, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts erbaut wurde. In der Nähe finden Touristen neben dem Strand zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Nachtclubs.

Auch an den Gardasee kommen Reisende mit der Bahn in wenigen Stunden - über Rovereto, Verona, Desenzano und Peschiera. Von Wasser- bis Bergsport oder Kultur ist in der Gegend einiges geboten. Zahlreiche Hotels bieten Shuttleservices direkt ans Seeufer an. Viele Urlauber setzen vor Ort zudem auf das (E-)Bike.

Städtetrips

Noch mehr Kultur gibt es bei Städtereisen: Florenz, Mailand oder Rom können Städtetrip-Fans genießen, ohne sich zu überlegen, wo sie das Auto abstellen. Die Bahnhöfe liegen meist sehr zentral. Wer sich in Bahnhofsnähe ein Hotel nimmt, hat weder Probleme, nach Ankunft die Unterkunft zu erreichen, noch anschließend die Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Das Prassede Palace Hotel beispielsweise liegt wie zahlreiche andere Hotels nur etwa zehn Minuten von Roma Termini entfernt. Das Colosseum und das Forum Romanum sind durch einen kleinen Fußmarsch erreichbar.

Tipps für die Zugreise in den Urlaub

Egal ob Italien oder Nordsee - wer seine Zugreise in den Urlaub genießen will, sollte gut planen. Die Preise sind günstiger, wenn man langfristig bucht. Oft lohnt sich ein Blick auf die Webseiten von ausländischen Bahnanbietern, hier könnte das Ticket für die gleiche Fahrt billiger sein.

Entspannt reist man zudem vor allem mit Sitzplatzreservierung. Wer mehr Gepäck dabei hat, kann so auch darauf achten, dass in der Nähe des Sitzplatzes ein Gepäckregal vorhanden ist. Rucksäcke oder kleine Trolleys mit vier Rollen eignen sich für eine Zugreise am besten. Insgesamt heißt es beim Verreisen mit der Bahn aber: je weniger Gepäck, desto komfortabler die Fahrt. Reisende, die an Bahnhöfen umsteigen, die sie nicht kennen, sollten zudem genügend Zeit einplanen, Verspätungen können so außerdem abgefedert werden.