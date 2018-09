Den britischen Blues- und Rockstar Eric Clapton (73, "Tears in Heaven") zieht es wieder nach Deutschland. Im Rahmen seiner "Eric Clapton - In Concert"-Tournee wird der Altmeister auch in Mannheim und Berlin spielen. Am 04. Juni 2019 tritt Clapton in der Berliner Mercedes-Benz Arena auf und am 08. Juni 2019 in der Mannheimer SAP Arena.

Auch ein Konzert in Österreich

Zudem wird Clapton auch in Österreich spielen. Am 06. Juni betritt er die Bühne der Wiener Stadthalle. Der Kartenvorverkauf für die Deutschlandkonzerte beginnt am 01. Oktober, um 10:00 Uhr, exklusiv bei "Eventim". Der allgemeine Vorverkauf startet dann am 04. Oktober, um 09:00 Uhr. Für das Konzert in Wien beginnt der Vorverkauf einen Tag später, am 05. Oktober, um 10:00 Uhr.

Im vergangenen Juli hatte der Gitarrenvirtuose seine Fans auf zwei Konzerten in der Kölner Lanxess Arena und in der Hamburger Barclaycard Arena begeistert. Auf der "Rolling Stone"-Liste der 100 besten Gitarrenspieler aller Zeiten bekleidet Clapton den zweiten Rang. Nur Jimi Hendrix (1942 - 1970) liegt noch vor ihm.