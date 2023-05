Mit 55 Jahren fing Erika Rischko mit Sport an. Heute ist sie 83 und fit wie nie. So hat sie das geschafft

von Amelie Graen Erika Rischko ist 83 und wurde mit Sportvideos zum Internetstar. Die Seniorin hat zwei künstliche Knie und ist fitter als viele Frauen, die 60 Jahre jünger sind. Was ist ihr Geheimnis?

Erika Rischko, 83, guckt irritiert, als sie gesiezt wird. "Das fühlt sich komisch für mich an", sagt sie. "Wir Leute in den sozialen Medien duzen uns doch alle!" Erika also.

"Soll ich für ein Video direkt eine Plank machen?", fragt sie. Schon liegt die drahtige Frau mit dem grauen Kurzhaarschnitt auf dem Boden, stützt sich mit den Unterarmen und Füßen ab, macht eine sogenannte Plank, eine Unterarmstütz, und hebt, etwas gelangweilt, den Kopf. "Wie lange soll ich halten?"