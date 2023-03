König Charles und Camilla reisen von Berlin nach Hamburg weiter. In der deutschen Hauptstadt glänzte die Queen Consort bei ihren Auftritten.

Berlin lassen sie hinter sich, es geht per ICE weiter nach Hamburg: König Charles III. (74) und seine Ehefrau, Queen Consort Camilla (75), werden dort zum Abschluss ihrer dreitägigen Deutschlandreise unter anderem das Denkmal "Kindertransport - Der letzte Abschied" sowie das Mahnmal St. Nikolai besichtigen. Das Königspaar wird sich zudem ins Goldene Buch der Stadt eintragen.

Wie auch schon in Berlin wird Königsgemahlin Camilla die Royal-Fans zudem mit einem eigenständigen Termin begeistern. Sie soll am Nachmittag mit Elke Büdenbender (61), der Frau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67), eine Grundschule besuchen. Die Königsgemahlin steht beim Deutschlandbesuch des Paares ihrem Mann in Sachen Terminen in nichts nach ...

Camilla erinnert an die Queen

Bereits am Mittwoch freuten sich Royal-Fans in Berlin über die Nahbarkeit von Charles und Camilla. Am Brandenburger Tor ließ sich das Königspaar direkt nach der Ankunft bejubeln. Bei einem Staatsbankett am Abend im Schloss Bellevue glänzte Camilla dann in einer schwarzen Abendrobe mit funkelnder Silberstickerei von Bruce Oldfield. Dazu trug sie die Greville Tiara, auch bekannt als Boucheron Honeycomb Tiara, die sie von der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) geschenkt bekommen hatte. Camillas Diamantkette stammte ebenfalls von der Queen. Austauschen konnte sich das royale Paar bei der Veranstaltung unter anderem mit Altbundeskanzlerin Angela Merkel (68), "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (41) oder Tote-Hosen-Sänger Campino (60).

Am Donnerstag lauschte Camilla dann vor Ort, wie ihr Mann vor dem Deutschen Bundestag seine gefeierte Rede hielt. Camilla besuchte später allein mit Steinmeiers Frau Elke Büdenbender unter anderem die Komische Oper Berlin. Dort soll sie mit den anwesenden Kindern auch gemeinsam gesungen haben. Ebenfalls auf dem Programm von Camilla und Büdenbender stand der Besuch eines Zentrums für Menschen mit Fluchthintergrund, wo es im hauseigenen Café Medienberichten zufolge Tee für die Damen gab.

In Hamburg wird die Königsgemahlin nun wohl ebenfalls für Begeisterung sorgen. Unter anderem am Rathausmarkt dürfte sich Camilla mit Charles auch wieder sehr volksnah zeigen.