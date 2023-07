Nach 52 Jahren möchten die Eagles sich verabschieden. Die populäre US-Band hat eine letzte Tour angekündigt.

Es soll noch eine ganze Reihe an Konzerten geben, doch danach ist Schluss. Die Eagles, unter anderem bekannt für ihren Welthit "Hotel California", haben ihre Abschiedstournee angekündigt. Unter dem Motto "The Long Goodbye" (dt. "Der lange Abschied"), wird die Rockband eine bisher noch unbekannte Anzahl an finalen Auftritten absolvieren.

Eagles hatten eine längere Karriere als erwartet

Die Eagles hätten trotz tragischer Verluste und Rückschläge eine erstaunliche, 52-Jährige Odyssee mit Konzerten auf der ganzen Welt hinter sich, heißt es in einer Ankündigung der Abschiedstour. "Wir wissen, wie glücklich wir sind und wir sind wahrhaftig dankbar", schreibt die Band auf ihrer Homepage. "Unser langer Lauf hat viel länger angehalten als jeder von uns jemals geträumt hätte". Aber alles habe seine Zeit und nun sei es soweit, den Kreis zu schließen.

Die offizielle Abschiedstour befinde sich derzeit noch in der Planungsphase, die Band teilte vorerst die ersten 13 Termine der Tournee in Nordamerika mit. Man wolle jedoch allen Fans die Möglichkeit geben, die Gruppe noch einmal live erleben zu können. Los gehen soll es demnach am 7. September im Madison Square Garden in New York. Laut eines Berichts des US-Branchenmagazins "Variety" werde erwartet, dass die Band noch mindestens bis 2025 auf Tour sein wird. Man wolle "so viele Shows in jedem Markt [spielen], wie das Publikum fordert".

Mit dabei sein werden Gründungsmitglied Don Henley (75), Joe Walsh (75), Timothy B. Schmit (75), Vince Gill (66) und Deacon Frey, der Sohn des verstorbenen Mitgründers Glenn Frey (1948-2016). Steely Dan werden die Eagles auf der Tour begleiten.