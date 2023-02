Am Freitagabend kam es bei "Let's Dance" bereits zu einem ersten Abschied. Für ein Model hat es am Ende nicht gereicht.

Kennenlernen war letzte Woche, am Freitagabend wurde es nun erstmals ernst für die Promis bei "Let's Dance" (bei RTL und RTL+). Tänze von Cha Cha Cha bis Langsamer Walzer waren geboten und Juryurteile von acht bis 25 Punkten wurden verteilt. Für welchen Star ging die Reise bei RTL bereits zu Ende? Das waren die Highlights der ersten Show.

Julia Beautx: Vom letzten auf den zweiten Platz

"Flirtig", "kokett", mit "viel Rhythmus": Etwa so hat Massimo Sinató (42) den ersten Tanz des Abends beschrieben: ein Cha Cha Cha mit der "ehrgeizigen" YouTuberin Sally Özcan (34). Prompt zauberten die beiden aus der Backstube eine wilde Tanzfläche. Die Jury zeigte sich überwiegend zufrieden. Motsi Mabuse (41) riet Sally, künftig entspannter zu bleiben. 15 Punkte gab es für die Performance.

Den zweiten Cha Cha Cha in Folge vertanzten Alex Mariah Peter (25) und Alexandru Ionel (28). Dass dem "GNTM"-Model zum Ende des Auftritts die Puste ausgegangen ist, ist der Jury nicht entgangen. "Du musst echt an deiner Ausdauer arbeiten", lautete das kritische Urteil von Joachim Llambi (58). Für die beiden gab es lediglich 13 Punkte. Influencerin Julia Beautx (23) hatte am Freitag nur ein Ziel: Ihren letzten Platz in der "großen Kennenlernshow" wieder wettzumachen. Gesagt, getan: Der Langsame Walzer mit Zsolt Sándor Cseke (35) begeisterte Publikum und Jury. "So schlecht wie das letzte Woche war, so anders war es heute", resümierte Llambi. "Das war um Längen besser." 21 Punkte gab es für die "sehr erleichterte" Julia.

"Abteilung Totentanz" bei Abdelkarim

Ein drittes Mal Cha Cha Cha performten der "unbeholfene" Abdelkarim (41) und Profi Kathrin Menzinger (34). "Man konnte den Tanz erkennen", versuchte Motsi Mabuse den Auftritt positiv zu bewerten. Immerhin: Sie habe schon schlechtere Cha Cha Chas bei "Let's Dance" gesehen. Llambis Fazit hingegen: "Abteilung Totentanz" - eine Zehn gab es für Abdelkarim. Für Chryssanthi Kavazi (34) und Vadim Garbuzov (35) hieß es anschließend: schnell, schneller, Jive! "Wie soll ich das schaffen mit der Kondition?", lautete die erste Reaktion der "GZSZ"-Schauspielerin. Doch sie schaffte es. "Ich habe von Anfang an eine wilde Katze gesehen. Du hast viel Energie", schwärmte Jorge González (55), der mit seinen Jury-Kollegen 17 Punkte an Chryssanthi vergab.

Es blieb vorerst schnell mit dem Charleston von Natalia Yegorova (48) und Andrzej Cibis (35). Und der konnte sich sehen lassen: schnelle und synchrone Bewegungen zur passenden Mimik. "Ein Anfang, der total gut war, gut gemacht", lautete Mabuses Fazit. Das Urteil der Fachjury: 19 Punkte.

Nur acht Punkte für Ali Güngörmüş

"Jetzt ist Schluss mit Mimimi, jetzt wird angegriffen", prophezeite der vielleicht etwas übermotivierte Michael "Mimi" Kraus (39), der mit Mariia Maksina (25) den vierten und gleichzeitig schlechtesten Cha Cha Cha des Abends vertanzte. "Da fehlt ein bisschen die Geschmeidigkeit", kritisierte Llambi, ehe die Jury nur neun Punkte vergab. "Emotionen zeigen ist nicht mein Steckenpferd", erklärte Ex-Kunstturner Philipp Boy (35) kurz vor dem Wiener Walzer mit Patricija Ionel (28). Auf der Tanzfläche wurde es dann aber doch ziemlich gefühlvoll und romantisch. Jorge González beschrieb die Performance als "melodisch" und "leichtfüßig". Das hat am Ende für stolze 21 Punkte gereicht.

Es folgte ein Quickstep von Creative Content Creator Younes Zarou (25) und Malika Dzumaev (31). Gar nicht so einfach, wenn das Taktgefühl fehlt, wie die Jury in der vergangenen Woche noch kritisiert hatte. Viel Positives konnte Joachim Llambi dem Auftritt auch diese Woche nicht abgewinnen: "Als wärst du in ein Fass mit Valium gefallen." Von zehn Punkten konnte sich Younes aber immerhin auf 15 verbessern. "Sehr viele Schritte auf sehr kurzer Zeit": Jene Beschreibung kann nur auf den Jive zutreffen, der diese Woche Sternekoch Ali Güngörmüş (46) bevorstand. Zusammen mit Christina Luft (32) und zum Queen-Hit "Don't Stop Me Now" sorgte dieser allemal für gute Stimmung, aber auch für ein gutes Jury-Urteil? Acht Punkte - die schlechteste Punktezahl des Abends.

"Knossi" lässt die Hüften kreisen

Entertainer und Twitch-Star Jens "Knossi" Knossalla (36) und eine romantische Rumba? Für viele womöglich nur schwer vorstellbar, folgte aber auf den Jive von Ali und Christina. Obwohl sich "Knossi" laut eigener Aussage "viel Mühe" gegeben habe, sei es für Joachim Llambi "zu wenig" gewesen. Für "Knossis" kreisende Hüften gab es neun Punkte.

Laut González habe die "Peitsche" von Ekaterina Leonova (35) Wirkung bei Mentalist Timon Krause (28) gezeigt. Der Langsame Walzer des Tanzpaars hat die Jury größtenteils zufriedengestellt, die die Performance mit 16 Punkten bewertete. Den nächsten Langsamen Walzer performten Ex-"Bachelorette" Sharon Battiste (31) und Christian Polanc (44). Von der 31-Jährigen wünschte sich die Jury kommende Woche, entspannter zu sein sowie eine bessere Fußarbeit. 19 Punkte heimste die Ex-"Bachelorette" ein.

"Bester Auftritt" von Anna Ermakova und der erste Abschied

Anna Ermakova (22) und Valentin Lusin (35) absolvierten den letzten Tanz des Abends. Ihr Tango brachte das Publikum und auch Motsi Mabuse zum Stehen. "Das war heute Abend der beste Auftritt, den wir erlebt haben", stellte Llambi klar. Mit 25 Punkte ergatterte die Tochter von Tennislegende Boris Becker (55) das beste Ergebnis des Abends - und bewies damit, dass sie in der vergangenen Woche zu Recht das Direktticket erhalten hatte. Dieses schützte das Model am Freitag vor dem Ausscheiden.

Dann folgte die erste Entscheidung in der 16. Staffel von "Let's Dance". Zittern mussten "Mimi" Kraus und Mariia Maksina, Alex Mariah Peter und Alexandru Ionel sowie Younes Zarou und Malika Dzumaev. Für Alex Mariah Peter und Alexandru Ionel hat es am Ende nicht gereicht - das "GNTM"-Model musste sich verabschieden.