Neues Land, alte Probleme: Auch in Frankreich wollen nicht nur die Zombies Daryl Dixon (Norman Reedus) an den Kragen.

Im Trailer zum Zombie-Ableger "The Walking Dead: Daryl Dixon" verschlägt es die Titelfigur unter anderem ins Kloster und an den Eiffelturm.

Am 8. Dezember wird in Deutschland der mit Spannung erwartete "Walking Dead"-Ableger mit dem Beinamen "Daryl Dixon" bei Magenta TV starten. Wie es der Name schon verrät, schlüpft darin Schauspieler Norman Reedus (54) einmal mehr in die Rolle des Fan-Lieblings, der es geschafft hat, sämtliche elf Staffeln der Hauptserie zu überleben - und nun halbtot in Frankreich angespült wird. Der erste Trailer zum Spin-off wurde jetzt veröffentlicht und zeigt, auf was sich die Fans einstellen dürfen. Darunter französische Nonnen, ein lädierter Eiffelturm und eine schicksalshafte Begegnung.

Im Trailer ist zunächst zu hören, wie die Titelfigur den skeptischen Personen, die ihn offenbar aufgelesen haben, erzählt, aus Amerika zu stammen und aufgrund "einer Reihe von schlechten Entscheidungen" in Frankreich gelandet zu sein. Unterschlupf findet er im Trailer in einem Kloster, in dem neben Nonnen auch eine ganz besondere Person auf ihn wartet.

Daryl macht dort Bekanntschaft mit einem Jungen namens Laurent (Louis Puech Scigliuzzi), dem scheinbar eine große Aufgabe zuteilwerden soll. Oder, wie es die von Clémence Poésy (41) gespielte Geistliche ausdrückt: Laurent soll mal eben "das Erwachen der Menschheit [...] leiten". Was auch immer das bedeuten mag. Eine düstere Organisation scheint jedenfalls etwas dagegen zu haben - und macht sich prompt auf die Jagd nach "diesem Amerikaner" und dessen Schützling.

Deutliche Parallelen

Die im Trailer umrissene Handlung von "The Walking Dead: Daryl Dixon" erinnert doch sehr an jene von "The Last of Us" mit Pedro Pascal (48) und Bella Ramsey (20): Ein schwer mitgenommener, ja gebrochener Mann nimmt ein Kind, das womöglich der Schlüssel für das Überlegen der Menschheit sein könnte, unter seine Fittiche. Dabei liegt eine beschwerliche Reise vor ihnen, bei der offensichtlich nicht nur die Untoten nach ihrem Leben trachten.

Die gute Nachricht für die Fans: Noch vor der Veröffentlichung der Serie hierzulande wurde sie bereits um eine zweite Staffel verlängert. Für diese kehrt Daryls kongeniale Partnerin Carol (Melissa McBride, 58) ins Zombie-Universum zurück. Staffel zwei trägt daher den Untertitel "The Book of Carol", sie befindet sich schon in der Mache. Als Starttermin wird nun das kommende Jahr angegeben, auch die zweite Season wird exklusiv via Magenta TV zu sehen sein.