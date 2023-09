Erstes TV-Gemälde von Bob Ross wird versteigert - für mehrere Millionen Dollar

von Karina Geburzky Kultfigur und TV-Maler Bobb Ross malte in seiner TV-Show "The Joy of Painting" etwa 400 Gemälde. Nun steht das allerste Bild „A Walk in the Woods“ zum Verkauf.

Bob Ross, der Mann mit der markanten Lockenfrisur, malte von 1983 bis 1994 in "The Joy of Painting" etwa 400 Gemälde. Mit der TV-Show wollte der Maler, der sich selbst nie als Künstler sah, beweisen, dass jeder Mensch ohne Probleme ansehnliche Gemälde kreieren kann. Ganz nach dem Motto: Wenn mal etwas nicht gefällt, wird einfach ein Baum drübergemalt und schon ist alles wieder in Ordnung. In jeder Folge der insgesamt 34 ausgestrahlten Staffeln kreierte Ross mit seiner Nass-in-Nass-Maltechnik innerhalb von 30 Minuten mit einem dicken borstigen Pinsel Landschaftsgemälde mit "happy little clouds" und "happy little trees".

Nun steht das Gemälde mit dem Namen "A Walk in the Woods", was übersetzt "Ein Spaziergang im Wald" bedeutet, für fast zehn Millionen Dollar zum Verkauf. Das besondere an dem Bild: Es wurde von Bob Ross in der allerersten Folge seiner TV-Show gemalt. Es zeigt farbenfrohe Bäume, graue kantige Felsen und natürlich auch ein blaues Gewässer im typischen Ross-Look.

Gemälde hing fast 40 Jahre in einem Haus

Ross hatte das Landschaftsbild damals dem Fernsehsender geschenkt, bei dem seine Show aufgezeichnet wurde. Der Sender verkaufte es an eine Frau, bei der das Bild fast 40 Jahre im Haus hing. Die Galerie "Modern Artifact" aus der US-Stadt Minneapolis kaufte der Besitzerin das Bild für eine unbekannte Summe ab. Ryan Nelson, Besitzer der Galerie, sagt, Ross sei "der Künstler des Volkes" gewesen und "es ist die breite Masse, die Bevölkerung der Welt, die sagt, dass Bob Ross großartig ist". Bis das Bild für stolze 9,4 Millionen US-Dollar einen neuen Besitzer findet, könne sich Nelson auch vorstellen, das Gemälde in einem Museum auszustellen. Als Ross-Fan sei es ihm wohl ein großer Wunsch, dass viele Menschen Freude an dem Kunstwerk haben.

Kultfigur Bob Ross

Am 4. Juli 1995 starb Bob Ross an den Folgen einer Krebserkrankung in Florida. Mit seiner markanten Lockenfrisur zählt er heute als Kultfigur. Mit seiner sanftmütigen Ausstrahlung und der beruhigenden Stimme schlich sich Bob Ross in die Herzen eines Millionenpublikums – bis heute. Auf Twitch gibt es einen Kanal mit 2,1 Millionen Follower, der regelmäßig alte Folgen der TV-Show streamt. Und auch auf YouTube gibt es einen Fan-Kanal, der 5,63 Millionen Abonnenten hat.

