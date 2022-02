Eine Künstlerin beim deutschen ESC-Vorentscheid wird Dschungelcamp-Fans bekannt vorkommen und einer ist ein Promi-Spross. Das sind die Acts.

Im Rahmen einer Pressekonferenz wurden am Donnerstagvormittag (10.2.) die sechs Acts und ihre Songs vorgestellt, die beim deutschen ESC-Vorentscheid "Germany 12 Points" am 4. März um das Ticket nach Turin kämpfen werden. Drei Überraschungen sind dabei.

Das sind die Acts für den Vorentscheid

Emily Roberts

Die britische-deutsche Musikerin Emily Roberts (28) lebt in Berlin und wirft ihren Song "Soap" in den Ring. Sie macht "fröhliche Songs" und "astreine Popmusik", sagt die selbstbewusste und charismatische Künstlerin, die mit James Blunt (47) tourt und schon viel Live-Erfahrung hat. Dschungelcamp-Fans kennen ihre Stimme, denn ihr Song "In This Together" war 2020 der Titelsong der 14. Staffel der RTL-Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".

Felicia Lu

Überraschend ist auch Kandidatin Felicia Lu (26). Sie war bereits 2017 beim deutschen Vorentscheid dabei. Die Wahl-Wienerin tritt diesmal mit ihrem Song "Anxiety" an. "Ich hab die Musik in der Zwischenzeit zu meinem Beruf gemacht", erzählt die leidenschaftliche Vollblutmusikerin. Den Videoclip zu ihrem neuen Song hat sie allein gedreht und geschnitten, weil sie kurz vor dem offiziellen Dreh positiv auf das Coronavirus getestet worden ist.

Malik Harris

Malik Harris (24) aus Landsberg am Lech möchte mit seinem Rap-Song "Rockstars" nach Turin fahren. Er ist der Sohn von Moderator Ricky Harris (59). Bevor er sich für die Musik entschieden hat, wollte Malik Fußball-Profi werden. Er war nicht gut genug, wie er lachend zugibt, musikalisch sieht das glücklicherweise anders aus.

Eros Atomos

Ein Newcomer ist Eros Atomos (20) aus Flensburg, der seinen "lebendigen, frischen und aufmunternden" Song "Alive" mit der Gitarre begleitet. Das Besondere: Er trommelt auch auf dem Instrument - damit konnte er sich von seinen elf Geschwistern abheben.

Maël & Jonas

Ebenfalls zum ESC nach Turin will das Koblenzer Duo Maël & Jonas. Ihr Song "I swear to god" sei "energetisch, handelt von Wiedergutmachung und emotional, wie die beiden unterhaltsamen und sehr unterschiedlichen Musiker amüsiert erzählen.

Nico Suave & Team Liebe

Eine Band, bestehend aus vier Musikern aus Hamburg und Berlin, hat es auch in die Auswahl geschafft: Nico Suave & Team Liebe wollen sich mit "Hallo Welt" durchsetzen. Die Künstlerinnen und Künstler setzen auf "Optimismus, Echtheit und positives Denken".

Wie geht es jetzt weiter?

Und so geht es im komplett neuen Auswahlverfahren für den deutschen ESC-Vertreter weiter:

28. Februar: Abstimmung im Netz

Nach der Vorauswahl durch die Fachjury ist dann das Publikum gefragt: Die Abstimmung für den Musik-Act im Netz beginnt am 28. Februar. Von da an können die Userinnen und User auf den Online-Seiten der neun ARD-Popwellen aus den Acts ihren Favoriten wählen.

4. März: Entscheidung beim "großen ARD ESC-Tag"

Die Entscheidung fällt noch in der gleichen Woche im Rahmen des "großen ARD ESC-Tags" am 4. März. An diesem Tag werden die ARD-Popwellen die infrage kommenden Songs den ganzen Tag über spielen und ihre Hörerinnen und Hörer zur Abstimmung per Telefon, SMS oder online aufrufen.

Abends wandert die ESC-Auswahl erstmals ins Fernsehen. Alle Dritten Programme der ARD werden um 20:15 Uhr live die Sendung "Germany 12 Points - der deutsche ESC-Vorentscheid" aus Berlin übertragen. Zeitgleich ist die Sendung auf eurovision.de und in der ARD Mediathek zu sehen. In der Show stellen die Kandidatinnen und Kandidaten ihre Songs auf der Bühne vor. Es kann weiter abgestimmt werden.

Am Ende des Abends wird Moderatorin Barbara Schöneberger (47) die Künstlerin, den Künstler oder die Band mit den meisten Abstimmungspunkten vorstellen. Sie, er oder die Band wird Deutschland dann beim Finale des Eurovision Song Contests in Turin vertreten.

10., 12. und 14. Mai: Eurovision Song Contest

Das Finale des kommenden ESC findet am 14. Mai 2022 ab 21 Uhr in Turin, Italien, statt. Die beiden Halbfinals sind für den 10. und 12. Mai um jeweils 21 Uhr angesetzt.

Die italienische Rockband Maneskin setzte sich mit ihrem Song "Zitti e buoni" im vergangenen Jahr durch und holte den Wettbewerb damit nach Italien. Der deutsche Vertreter Jendrik Sigwart (27) landete beim ESC 2021 in Rotterdam auf dem vorletzten Platz.