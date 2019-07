Ethan Hawke (48, "Before Midnight") hat seine Tochter Maya Thurman-Hawke (20, "Little Women") mit Lob überhäuft. "Ladies & Gentleman, lernen Sie Maya Hawke kennen. Sie ist der Knaller", schwärmt Hawke auf Instagram. Die 20-Jährige ist aktuell in der dritten Staffel der erfolgreichen Netflix-Serie "Stranger Things" zu sehen.

Humorvoll offenbarte er auch gleich ein wenig schlechtes Gewissen. Manche seiner Follower, schreibt Hawke, hätten vielleicht die Erfolge seiner Tochter in der BBC-Serie "Little Women" oder an der Schauspielschule in New York verpasst. "Ich weiß auch, dass vielen ihre zahlreichen Highschool-Produktionen entgangen sind - verdammt, sogar ich habe welche verpasst, und ich bin ihr Vater."

Maya ist Hawkes älteste Tochter mit Ex-Frau Uma Thurman (49, "Kill Bill") und hat somit doppelt Schauspiel-Gene im Blut. Das Paar hatte sich 2004 getrennt. Vier Jahre später heiratete Hawke die Ex-Nanny seiner Kinder, Ryan Shawhughes, und bekam mit ihr zwei weitere Töchter.

Maya studierte Schauspiel an der berühmten Juilliard School in New York - allerdings erst nach langem Zögern: "Ich sträubte mich ein wenig dagegen, weil es eine Familientradition war, bis ich merkte, dass es mich super glücklich macht und es das ist, was ich am besten kann", erzählte die 20-Jährige dem Magazin "WWD". In der Science-Fiction-Mysteryserie "Stranger Things" spielt sie ein Teenagermädchen, das 1985 als Eisverkäuferin arbeitet und in die Abenteuer der Jugend-Clique gerät.