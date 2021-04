Am 22. Mai findet der "Eurovision Song Contest" in Rotterdam statt. Vor und nach der Show werden im Ersten Stars wie Sarah Connor performen.

In wenigen Wochen ist es endlich so weit: In Rotterdam findet am 22. Mai das große Finale des "Eurovision Song Contests 2021" statt. Aufgrund der Corona-Maßnahmen kann die Rahmenveranstaltung im Ersten rund um Moderatorin Barbara Schöneberger (47) nicht wie traditionell vor großem Live-Publikum auf der Hamburger Reeperbahn stattfinden. Nichtsdestotrotz weist die Sendung vor und nach dem Wettbewerb ein großes Staraufgebot auf, wie der verantwortliche NDR nun mitteilte.

So werden in der Show "Countdown to Rotterdam" um 20:15 Uhr deutsche Musiker wie Jan Delay (45, "Oh Jonny"), Sarah Connor (40), Michael Schulte (30) und die Newcomerin Zoe Wees (18) unter anderen auftreten. Auch eine Live-Schalte zum deutschen Anwärter Jendrik (26) nach Rotterdam sei vor dem großen Musikcontest geplant. Die TV-Sendung für das deutsche Publikum findet live im NDR Studio in Hamburg statt. Das Finale des "Eurovision Song Contests" läuft dann im Anschluss ab 21 Uhr im Ersten.

Wie auch in den Jahren zuvor blickt Schöneberger in der ESC-Aftershow direkt im Anschluss live mit prominenten Gästen auf die Highlights der Show sowie die spektakulärsten Auftritte zurück. Auch dann sind nochmals Live-Schalten nach Rotterdam zu ESC-Kommentator Peter Urban (72) und zu Jendrik geplant.

Düsseldorfer ESC als Wiederholung

Um Zuschauerinnen und Zuschauer schon vorab in ESC-Stimmung zu versetzen, plant die ARD am Vorabend außerdem den "Eurovision Song Contest" aus dem Jahr 2011 in Düsseldorf zu wiederholen. Die Sendung wird am 21. Mai ab 23.45 Uhr zu sehen sein.

2020 hätte der Sänger Ben Dolic (23) Deutschland mit dem Song "Violent Thing" beim ESC vertreten sollen. Wegen der Pandemie war das Event allerdings ausgefallen. Er verzichtete im vergangenen November auf eine Teilnahme 2021. In diesem Jahr tritt der 26-jährige Sänger Jendrik Sigwart für Deutschland mit seinem Song "I Don't Feel Hate" an.