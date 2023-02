Die BBC hat die Moderatoren für den Eurovision Song Contest 2023 bekannt gegeben. Mit dabei ist "Ted Lasso"-Star Hannah Waddingham.

Die britische BBC hat die Moderatoren für den diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) in Liverpool bekannt gegeben. Demnach wird die unter anderem aus der HBO-Serie "Game of Thrones" und "Ted Lasso" auf Apple TV+ bekannte Darstellerin Hannah Waddingham (48) ebenso durch das Musik-Event führen wie der britische TV-Talker Graham Norton ("The Graham Norton Show", 59). Ihnen zur Seite stehen Musikerin Alesha Dixon (44) und die ukrainische Sängerin Julia Sanina (32).

Graham Norton stößt erst im Finale zum ESC

Emmy-Preisträgerin Waddingham bezeichnete ihr Mitwirken beim Eurovision Song Contest gegenüber der "BBC" als "eine große Ehre". Den ESC nannte sie "eines der größten Musikfestivals der Welt". Waddingham wird gemeinsam mit Dixon und Sanina durch die beiden ESC-Halbfinals am 8. und 11. Mai führen. TV-Veteran und ESC-Legende Norton stößt dann für das große Finale am 13. Mai zum Team.

Der ukrainische TV-Journalist Timur Miroshnychenko (36) wird ebenfalls in den Live-Shows zu sehen sein, und daneben die Eröffnungszeremonie des ESC präsentieren. Der Eurovision Song Contest wird in diesem Jahr in England stattfinden, obwohl die ukrainische Band Kalush Orchestra im Vorjahr triumphiert hatte. Wegen Sicherheitsbedenken und Planungsunsicherheit aufgrund des Krieges in der Ukraine wurde die Veranstaltung nach Großbritannien verlegt. Der Brite Sam Ryder (33) hatte 2022 den zweiten Platz belegt.

Wer in diesem Jahr für Deutschland beim ESC antritt, steht gegenwärtig noch nicht fest. Der oder die Teilnehmer werden in der Show "Eurovision Song Contest 2023 - Unser Lied für Liverpool" ermittelt, die am 3. März in Köln stattfindet.