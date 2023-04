Eva Benetatou hat für die neue "Playboy"-Ausgabe die Hüllen fallen lassen und will damit auch ein Zeichen für alle Mutter setzen.

Vor ihrer Premiere bei "Kampf der Realitystars" (ab 19. April, RTLzwei) hat sich Ex-"Bachelor"-Teilnehmerin Eva Benetatou (31) für die Mai-Ausgabe des Männermagazins "Playboy" enthüllt. Dass sie diesen Schritt wagte, habe einen ebenso einfachen wie wichtigen Grund: "Nur weil man Mutter ist, hört man nicht auf, Frau zu sein. [...] Und ich weiß, dass es viele meiner Follower freuen wird, mich im 'Playboy' zu sehen - Männer und Frauen übrigens!", sagt Eva Benetatou in der deutschen Ausgabe des 'Playboy'". Seit Juni 2021 ist sie die Mutter von Söhnchen George Angelos, Vater ist ihr Ex-Freund Chris Broy (33).

Ihr Cover-Shooting nutzt Benetatou auch, um ein weiteres dringliches Thema anzusprechen: Mobbing. Sie selbst erlebte dies vor einem Millionenpublikum, als sie 2020 beim "Sommerhaus der Stars" teilnahm und mit Ex-"Bachelor" Andrej Mangold (36) und dessen damaliger Freundin Jennifer Lange (29) aneinandergeriet. "Mobbing ist ein Thema in unserer Gesellschaft, das viel zu selten ans Licht kommt. Ich habe mit dem Thema abgeschlossen, aber es hat viel in mir bewirkt", so Benetatou. Seither würden viele Menschen sie als "Vertrauensperson" ansehen und mit ihr darüber spreche, "wenn sie ausgegrenzt oder gemobbt werden".

Schäferstündchen über den Wolken?

Aus dem Nähkästchen plaudert die 31-Jährige derweil in Bezug zu ihrem einstigen Job als Flugbegleiterin. So gibt sie einerseits zu bedenken, dass man weit mehr als nur eine "Saftschubse" sei und immense Verantwortung trage. Andererseits sei an den einschlägigen "Geschichten über Piloten und Flugbegleiterinnen [...] schon was Wahres dran". Ihr Tipp für ein Schäferstündchen über den Wolken lautet folgerichtig: "Pilot werden!".

Die Mai-Ausgabe des "Playboy" mit Eva Benetatou auf dem Cover erscheint am 13. April im Handel. Weitere Motive exklusiv nur unter: https://www.playboy.de/coverstars/eva-benetatou-mai-2023.