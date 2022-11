Eva Longoria überzeugte am Samstag in einer hellblauen Robe.

Eva Longoria versprühte am Samstagabend bei einer Gala in Paris jede Menge Glamour. Sie erschien in einer extravaganten Pastell-Robe.

US-Star Eva Longoria (47) besuchte am Samstag die Global Gift Gala in Paris und zog auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich. Sie trug eine extravagante, bodenlange Robe in Pastellblau, die durch ihren asymmetrischen Schnitt und einem Cape-Ärmel, der lediglich den rechten Arm der Schauspielerin bedeckte, hervorstach. Am Kragen des hochgeschlossenen Kleides sowie an der Seite bis zur Taille sorgten Glitzer-Applikationen für den nötigen Glamour-Faktor.

Fokus auf dem Kleid

Zu der hellblauen Robe kombinierte sie dezent funkelnde Ohrstecker sowie ein auffälligeres Armband mit passendem Ring. Auf weitere Accessoires verzichtete sie und ließ ganz das Kleid für sich sprechen. Ihre glatten Haare fielen der 47-Jährige offen über die Schultern. Ihre Augen betonte Longoria mit Mascara, das restliche Make-up hielt sie mit einem nudefarbenen Lippenstift dezent.

Die Global Gift Foundation ist eine gemeinnützige Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, das Leben von Kindern, Frauen und Familien in Not positiv zu beeinflussen. Longoria unterstützt die 2013 von Maria Bravo (55) ins Leben gerufene Initiative seit Jahren und ist Ehrenbotschafterin.