Sie ging als naives Blondchen ins australische Unterholz, seit heute hat Evelyn Burdecki (30) als frischgekürte Dschungelqueen wieder heimischen Boden unter den Pantoletten. Denn in einem für die deutsche Kälte wenig geeigneten, weil sehr luftigen Outfit ist Burdecki im Kreise ihrer Wildnis-Untertanen am Flughafen in Frankfurt gelandet. Bastian Yotta (42) nutzte diese Gelegenheit noch einmal, mit der Gewinnerin der 13. Ausgabe von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zu posieren.

In ihrer aktuellen Instagram-Story zeigt Burdecki auch, wie die Rückkehr nach Deutschland verlaufen ist. Mit "GZSZ"-Darsteller Felix van Deventer (22) wird an Bord noch ein Ständchen gesungen, ehe sie feststellt, dass es hierzulande in der Tat noch recht kalt ist: "Es ist Schnee, ich glaub' es nicht. Wir haben Schnee im Januar - und ich bin hier noch mit Latschen unterwegs." Umso glücklicher war sie über den warmen Empfang, den ihr ihre Fans bereitet haben und wegen dem sie sich wie einer der "Backstreet Boys" gefühlt habe.

Domenico de Cicco wiedervereint mit seiner Freundin

Auch Domenico de Cicco (35) kam am Dienstagmorgen in Frankfurt an. Er herzte prompt seine Freundin Julia vor den Augen der zahlreichen Fotografen und ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, via Instagram-Story von seiner Rückkehr zu berichten. "Was hier los ist, ist ja nicht normal. Kamerateams, Fotografen..." Wie seine Ex-Flamme Evelyn ist aber auch er am meisten von der Tatsache überrascht, dass im Winter Winter ist: "Deutschland ist sehr kalt, Leute."

Zuhause erwartete ihn dann ein Schild mit der Aufschrift "Mein Dschungelkönig" und ein Zettel mit den Worten "Stein drauf". Die Liebe seiner Freundin scheint Domenico auch nach den Hin und Her im Dschungel mit Ex-Freundin Evelyn sicher zu sein.