RTL hat alle Kandidaten für die 13. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (ab Freitag, 11. Januar) verkündet. Mit dabei ist auch die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin Evelyn Burdecki (30), die im Dschungelcamp ihre ganz eigene Prüfung bekommt. Denn ihr Ex Domenico de Cicco (35), einst Kandidat bei "Die Bachelorette", ist ebenfalls dabei. Die beiden bandelten 2018 bei "Bachelor in Paradise" an. "Man sieht sich immer zweimal im Leben", meint die 30-Jährige im Facebook-Live-Interview von "RTL.de": "Dann treffe ich ihn halt im Dschungel."

Der Umgang miteinander werde "ganz normal" sein, verspricht sie: "Ich akzeptiere und respektiere ihn. Mal schauen, was da wird..." Aber nicht nur ihr Ex erwartet sie in Australien. "Da sind ja die gefährlichsten Tiere der Welt", erklärt sie im RTL-Interview, "gefährliche Schlangen" zum Beispiel. Und auch über die "199 Prozent Wasserfeuchtigkeit" macht sie sich Gedanken...

Domenico de Cicco begegnet dem Abenteuer Dschungelcamp ebenfalls mit Respekt. Das sei "was anderes" für ihn, schließlich kenne er andere Verhältnisse: "Villen, ständig Essen und Service". Jetzt wolle er seine "Grenzen kennenlernen" und setzt dabei auf gute Vorbereitung, wie "lebendiges Essen" vom Angelverein beziehungsweise Angelshop, wie er verriet. Zudem verzichtete er im Vorfeld auf Kohlenhydrate und Gewürze.