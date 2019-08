Auf diese Meldung haben "Star Wars"-Fans weltweit gewartet: Ewan McGregor (48) kehrt als Obi-Wan Kenobi auf die TV-Bildschirme zurück. Wurde Anfang des Monats darüber spekuliert, machte es der Schauspieler nun auf der D23 Expo in Kalifornien offiziell.

Dreharbeiten beginnen 2020

Das noch namenlose "Star Wars"-Spin-off wird exklusiv auf dem hauseigenen Streamingdienst Disney+ erscheinen, der in den USA am 12. November an den Start geht. Wann genau die Serie über Obi-Wan Kenobi erscheinen wird, ist noch nicht bekannt. Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy (66) verriet jedoch: Alle Drehbücher seien bereits geschrieben und die Dreharbeiten sollen im kommenden Jahr beginnen. Unter anderem das US-Branchenblatt "Deadline" berichtet davon.

Ehe McGregor als Obi-Wan Kenobi zurückkehren wird, den er in der Prequel-Trilogie (Episode I-III) mimte, wird er zuvor in dem Psychothriller "Doctor Sleep" zu sehen sein. Dieser startet am 21. November in den deutschen Kinos.