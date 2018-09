Wie sieht es wohl aus, wenn der ehemalige Skisprung-Star Sven Hannawald (43) gegen den Ex-Gewichtheber Matthias Steiner (36) antritt? Die nächste und damit vierte Staffel der TV-Show "Ewige Helden" wird es zeigen. Wer im kommenden Frühjahr dabei ist, gab der Sender VOX am heutigen Mittwoch bekannt. Demnach treten neben den beiden bereits genannten auch Eishockeyspieler Christian Ehrhoff (36) und Bobsportler Kevin Kuske (39) an.

Die weiblichen Kandidaten sind nicht minder bekannte Sport-Größen: Biathletin Andrea Burke ehemals Henkel (40) will den Titel ebenso wie Fechterin Britta Heidemann (35), Handballerin Nadine Krause (36) und die mehrfache Box-Weltmeisterin Susi Kentikian (30).

Neben den sportlichen Wettkämpfen stehen in der Sendung immer auch emotionale Rückblicke auf die Ausnahmekarrieren der Ex-Profis an. Das reine Kräftemessen begleitet erneut Ski-Legende und Spielleiter Markus Wasmeier (54). Sportreporter Marco Hagemann (41) kommentiert die 24 Wettkämpfe in Andalusien.

"Ewige Helden - Die Winterspiele"

Soweit zur vierten Staffel. Vor deren Ausstrahlung steht jedoch ein Spin-off an, wie der Sender bereits Anfang des Jahres bekanntgab. Für die Sendung "Ewige Helden - Die Winterspiele", die noch im Winter 2018 ausgestrahlt werden soll, haben sich acht Sport-Stars aus den Staffeln 2 und 3 nochmals einer großen Herausforderung gestellt.

In Winter-Special in Lappland treten die ehemaligen Weltklasse-Athleten Evi Sachenbacher-Stehle (37, Biathlon), Julius Brink (36, Beachvolleyball), Pascal Hens (38, Handball), Magdalena Brzeska (40, Turnen), Hilde Gerg (42, Skirennlauf), Philipp Boy (31, Kunstturnen), Jennifer Oeser (34, Siebenkampf) und Sascha Klein (32, Turmspringen) in Winter-Wettkämpfen gegeneinander an.