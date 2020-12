Seine Spionage-Romane waren weltberühmt. Jetzt ist John le Carré gestorben. Mit großer Traurigkeit muss ich die Nachricht teilen, dass David Cornwell, der Welt bekannt als John le Carré, nach kurzer Krankheit am Samstagabend, dem 12. Dezember 2020, verstorben ist", so sein Agent in einem Statement. Der Bestseller-Autor starb nach Auskunft seines Verlages an einer Lungenentzüngung. Er wurde 89 Jahre alt. Le Carré wurde mit Werken wie "Der Spion, der aus der Kälte kam" und "Das Russlandhaus" weltweit bekannt. Er studierte Germanistik in der Schweiz und arbeitete schließlich als Agent für den britischen Geheimdienst. Allerdings nur mit mäßigem Erfolg. Währenddessen fing er an zu schreiben. Seine Romane drehten sich vor allem um den Kalten Krieg. Sie galten als intelligent und spannungsgeladen. Die Agenten in seinen Romanen waren keine Helden, sondern Menschen mit Stärken und Schwächen. Der Verrat an Familie, Liebhabern, Ideologie und Land zieht sich durch seine Romane. Britische Spione sollen verärgert gewesen sein, dass le Carre den Geheimdienst MI6 als inkompetent, rücksichtslos und korrupt darstellte. Seine Romane lasen sie trotzdem.