Die TV-Show "CATCH!" hat für Turner Fabian Hambüchen kein gutes Ende genommen. Er musste abbrechen, ins Krankenhaus und operiert werden.

Fabian Hambüchen (33) ist in der Sat.1-Sendung "CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen 2021" aufs Ganze gegangen - mit schmerzhaften Folgen. Der Profiturner und Olympiamedaillengewinner verletzte sich während der Dreharbeiten Anfang Dezember am Knie. Die Diagnose: Kreuzband-Riss, Meniskus-Riss und Außenband-Anriss. Wie es zu dem Unfall kam, konnten Zuschauer am Freitagabend (8. Januar) im TV verfolgen.

Der "Bild"-Zeitung erklärte Hambüchen nun: "Ich bin über eine Stange gesprungen und wollte beim Aufkommen gleich weiter rennen." Da er jedoch mit dem falschen Bein abgesprungen sei, sei sein Knie in Mitleidenschaft gezogen worden. "Ich habe einen dumpfen Schmerz gespürt, das hat ganz schön gescheppert", erinnert er sich. Sofort sei ihm bewusst gewesen, "dass da was schiefgelaufen ist". Er musste operiert werden und arbeite seither an seiner Rehabilitation. Die Krücken sei der Sportler mittlerweile "zum Glück" wieder los.